Empresa chilena queda descartada para operar peaje en Línea 3 del Metro

| 23/09/2020 | ionicons-v5-c 12:12 | Rosalinda Tovar |

Nuevo León.- La empresa chilena que participaba para obtener el contrato de arrendamiento por el peaje, o sea el sistema de cobro y boletaje de la Línea 3 del Metro no cumplió con los requisitos técnicos para el servicio por lo que se desechó su propuesta, y lo mismo sucedió con las otras dos participantes, por lo que se declaró desierta la licitación.

Este miércoles se llevó a cabo el acto del Fallo Técnico y Apertura Económica por parte del Comité de Adquisiciones del STC Metrorrey, encabezado por Jorge Iracheta Puente quien dio a conocer los resultados.

"Las propuestas recibidas por la convocante son desechadas ya que no cumplen con los requisitos técnicos establecidos en las bases de la presente licitación de conformidad con lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contrataciones de Servicios del Estado de Nuevo León, en las bases de la licitación, por lo que se declara desierta la presente licitación pública", expresó.

En el caso de Sonda S.A en asociación con Sonda México S.A de C.V , el funcionario reveló que no precisaron las obligaciones de cada una de las partes, no presentaron una relación de contratos de suministro, y plantearon una limitación de horario de 8 horas al día, lo que es igual a 40 horas por semana para todos los servicios incluidos en el alcance de la propuesta, lo que implicaría costos adicionales y por último no presentó cartas oficiales declaratorias de las contratantes como caso de éxito y satisfacción.

En tanto, que las otras dos participantes como Electronic Trafic de México S.A de C.V, y TPR Solution, S. de R.L de C.V no acreditaron la capacidad financiera para dar rendimiento al proyecto.