Emprendiendo en tiempo de crisis

Aunque la pandemia por Covid-19 puso un freno en la economía, al mismo tiempo da una oportunidad para la creatividad y el emprendedurismo

Por: Jesús Vargas

Nuevo León.- Adrián Marroquín, coordinador del Centro de Incubación de Empresas y Transferencia de Tecnología de la Universidad Autónoma de Nuevo León señala que también es tiempo oportunidades.

"Primero que nada es observar, es analizar qué es lo que está pasando actualmente, identificar problemáticas, en este caso, porque de ahí nacen las posibles soluciones que puedas brindar".

Como ejemplo pone los insumos médicos como cubrebocas, gel antibacterial o lentes que usa el personal de salud.

"Puede empezar a manejar un nuevo material, algún diseño especial, algún estilo especial", señala.

"Oye, que me está molestando el oído, bueno, ¿cómo le puedo hacer para que no afecte eso?, también otro caso las gafas que afectaba a los médicos, bueno, qué puedo hacer para que no le cale a los doctores".

Una innovación sencilla puede ser el detonante de un gran negocio.

Para emprender el experto sugiere como paso uno detectar un problema.

Después ubicar posibles soluciones.

También elaborar un modelo de negocio y por último, en esta etapa, validarla con un producto mínimo que dé viabilidad.

"Una vez que tienes esas situaciones hay que validarlas, si realmente es viable o no es viable, la gente lo acepta o no, se puede vender, el resultado".

Sí el resultado es contundente, puede seguir avanzando.

"Todo es negocio, aquí la intención es apostarle al emprendedor, que el emprendedor vea una oportunidad y que diga, sabes que, yo soy bueno en una actividad, qué puedo hacer yo con lo que sé y sacar un beneficio".

En el caso de las empresas establecidas que están en crisis por la emergencia sanitaria, también deben hacer una revisión de sus procesos e identificar nuevos modelos de negocio.

"Primero que nada es una planeación, a qué me refiero, a identificar fortalezas y oportunidades y en base a eso revisar y aterrizar tu modelo de negocio, si tu modelo te va a permitir seguir vendiendo con las condiciones adecuadas ".

El especialista asegura que la rápida adaptación al cambio y las necesidades de los consumidores, pueden permitir hacer de esta crisis una gran oportunidad.