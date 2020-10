Inauguración de empresa regia vibra a ritmo del glam metal

Para celebrar el nacimiento de Grupo Soul, los empresarios Daniel Álvarez y Antonio Martínez llevaron a cabo un evento en el Fiesta Inn GRAD 2411, el cual contó con la presencia de Betty Ayala como anfitriona y maestra de ceremonias

| 30/10/2020 | ionicons-v5-c 13:38 | Francisco Trejo |

Monterrey.- Durante el pasado miércoles 28 de octubre, las instalaciones del hotel Fiesta Inn GRAND 2411 de Monterrey fueron la sede del evento para celebrar el inicio de una nueva historia de emprendimiento regiomontano. Se trata de Grupo Soul, un empresa multimarca fundada por los emprendedores Daniel Álvarez y Antonio Martínez.

El evento comenzó a las 9:00 AM y se extendió durante 5 horas hasta culminar a las 2:00 PM. Se gozó de la presencia de la banda de Glam Rock ROCK BAND GCT Producciones que inyectó con su energía a los asistentes de esta celebración.

Trascendió que también se contó con la presencia de la comunicadora Betty Ayala, ex esposa del vocalista de Inspector y reconocida locutora de radio con una notable trayectoria en los medios de comunicación de la 'Sultana del Norte.'

En muestra de su responsabilidad social como empresa, durante el tiempo que duró el evento, se respetaron todas las medidas de seguridad sanitaria ante la pandemia del COVID-19.

¿Qué es Grupo Soul?

Daniel Álvarez, quien se autodefine como un emprendedor nato y con coraje para alcanzar sus metas en alianza con Antonio Martínez, formidable estratega comercial y pilar fundamental en la empresa, crearon Grupo Soul, que bajo el lema "The spirit of your business" (El alma de tu negocio) manejan la operación de marcas como: The Fud Trailer Company, Silver Flame, The Kitchen & Trailer Depot, Logoteca, ONIX, workbox, Medic Trailer, The Fud Trailer México, Sprit Logistics, Draken y OMAH.

Daniel Álvarez (izquierda) y Antonio Martínez (derecha), fundadores de Grupo Soul.

De las anteriores empresas destaca The Fud Trailer Company, la cual cuenta con 5 sucursales en territorio estadounidense, las cuales se ubican en los estados de Arizona, Colorado, Texas, Louisiana y Florida.

Actualmente cuentan con más de 800 trailers vendidos en más de 80 ciudades de México y EUA, incluso en Alaska se han comprado sus productos. Actualmente, se han propuesto expandirse y así acaparar el mercado en la costa Oeste de los Estados Unidos, sin duda, un gran referente de esta nueva compañía.

Cabe resaltar que Grupo Soul también cuenta otras marcas y negocios con los asadores SilverFlame, Kitchen and Trailer Depot cuya finalidad es la venta de componentes de cocina para restaurantes, Logoteca su agencia de publicidad Sprit Logistics, la cual es su propia red de vehículos de carga pesada para la transportación de sus productos tanto en el extranjero como en suelo mexicano, entre otros.