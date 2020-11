Emprendedora logra con sus platillos andar 'en boca de todos'

| 04/11/2020 | ionicons-v5-c 12:05 | - Olivia Martínez |

Nuevo León.- Hace poco más de seis años, Claudia Muñoz y su familia cambiaron su hogar de la Ciudad de México a Nuevo León con la firme idea de progresar.

"Yo estuve muchos años trabajando como empleada en una empresa, me salí de esa empresa para poder hacer mi negocio propio, siempre me ha gustado la visión emprendedora y la comida es lo que más me gusta", comentó Claudia.