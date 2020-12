Crisis no la desanima y emprende su negocio de diseño

| 08/12/2020 | ionicons-v5-c 11:16 | - Estrella Gracia |

Nuevo León.- Pero en lugar de deprimirse o esperar la reapertura se abrió nuevos horizontes y tomó un taller de diseño y ahora se dedica a la elaboración de productos personalizados como playeras, tazas, vasos, termos, invitaciones y más.

"Se viene la pandemia y pues todo disminuye, totalmente, y pues uno está dispuesta a tener un ingreso extra, a dar un apoyo al hogar, se viene la oportunidad por la Dirección de la Mujer en San Nicolás de cursar diseño , primero fue de que dije bueno un extra para ponerle a mi negocio , ofrecer algo más a mis clientas, pero conforme iba avanzando te das cuenta de todo el panorama que me brinda".

"Para mi este 2020 ha sido de aprendizajes he aprendido de muchas actividades, muchas cosas que no sabía hacer, ahora me das a crear un logo y te lo creo, cuáles son tus ideas y te lo hago".