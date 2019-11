Elabora marcos de forma artesanal

Con gran maestría Don Isidro elabora marcos y cuadros desde hace 35 años aunque hoy en día su su negocio entró en crisis

Por: Jesús Vargas

Con sus manos Isidrio Quiroz logra dar porte a cualquier fotografía. Desde hace 35 años se dedica a fabricar marcos de madera cuidando cada detalle.

"Aquí en Monterrey hay muchos marqueros, pero no son detallistas, no hacen lo que uno hace aquí de pintarle por la parte de atrás para que no se vea lo blanco de la madera", recuerda.

Los hace de todos tamaños, colores y cualquier diseño.

"Un muchacho de aquí a la vuelta me dice: Señor Quiroz, verdad que si hay un marco que no le guste o que no le llene, lo hace otra vez. Sí yo hecho algún marco para un cliente y no me gusto, vuelvo a hacer otro".

Su negocio nació en abril de 1985 y con ello logró mantener a su familia.

Pero hoy en día los clientes llegan a cuenta gotas.

"Antes, en aquel entonces se vendían marcos. La gente traía los montones de fotos, de las bodas, y te dejaban 10, 15 marcos de los grandes y chiquitos... yo no crecí por muchas circunstancia y hoy vivo al día".

Los gustos generacionales han cambiado y con ello han dejado de lado sus marcos.

"Ya no los quieren los marcos en las casas los hijos.

"Lo veo así como una tradición que ha ido decayendo, por malas economías o porque no hay dinero o porque no completa la gente y los teléfonos, porque la gente ahí los guarda".

El negocio de Don Isidro se ubica sobre la avenida Rangel Frías y Lincoln en el municipio de Monterrey.