Dueña de puesto de tacos muere tras presenciar abuso policiaco en Allende

La dueña de un negocio de tacos en Allende, murió de un infarto al presenciar una discusión que tuvieron su hijo y un cliente con elementos de la Policía Municipal

Por: Estrella Gracia

Allende, Nuevo León.- Los hechos ocurrieron la noche de este martes en el negocio denominado El Trompo, donde murió la señora Idalia Rodríguez Reyna.

Testigos manifestaron a través de redes sociales que el cliente llegó al establecimiento y en seguida de él una unidad de Policía, donde uno de los uniformados se mostró prepotente al señalarle que iba a exceso de velocidad, ante esto el cliente reconoció la falta y pidió que se le infraccionara, sin embargo, la discusión subió de tono.

Ante esto el hijo de la dueña del negocio de tacos intervino para defender al cliente, situación que alteró a la mujer y le provocó un infarto que le ocasionó la muerte.

La denuncia ciudadana llegó hasta la Presidencia Municipal por lo que la alcaldesa decidió cesar a uno de los policías involucrados, pues reconoció que actuó mal.

"En relación al elemento de Policía que no hizo lo correcto, les informó que lo cesaremos, lo hemos dicho claramente, ya hemos dado de baja a la corporación a más de 15 elementos por faltas al buen gobierno, por faltas al buen trato a los ciudadanos y en este no va a ser la excepción, cualquier elemento de Policía que se exceda en el trato hacía las personas no tiene porque estar en la corporación", dijo la alcaldesa de Allende, Patricia Salazar.