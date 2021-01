Don Vale, un regio de mucha madera

A sus casi 80 años de edad, don Valentín Herrera García se levanta todos los días con la fuerza de un joven para realizar trabajos con pedacería de madera que aprovecha para sacar recursos económicos

Nuevo León.- Don Valentín Herrera García, es entrón para el trabajo.

Ya casi tiene 80 años de edad y se levanta todos los días con la fuerza de un joven para aprovechar la pedacería de madera.

Empleados de una fábrica se la regalan y se la dejan afuera de su casa en la colonia Hidalgo, en Monterrey, para que la aproveche.

Con las tablas más gruesas o barrotes, él hace tarimas para carga pesada y las vende para sacar unos pesos para sobrevivir.

"Es donde sacamos la manutención para mi y para mi mujer, poquito, humildemente, está muy caro todo, saca un dinerito, que Dios nos ayude para sacar para la comida", platicó.

Toda su vida trabajó por su cuenta en la construcción, pero no pudo pensionarse y hoy hace este trabajo no sólo para obtener dinero, sino para no oxidarse.

Orgulloso, presume que no le duele nada.

Sus manos reflejan lo difícil de la talacha.

Por día, hace cinco tarimas, es pesado, pero con clavos y martillos sale adelante.

Y con el mismo entusiasmo, elabora bancas rústicas.

De lo que le dan, reparte: si otros son generosos con él, don Vale hace lo mismo: toda la madera que no usa se la regala a un vendedor de elotes, para la leña.

Don Vale nos enseña lo que realmente importa en la vida:

"La gente me ayuda y yo los ayudo, yo me siento my orgulloso con lo que hago, y muy feliz. Muy feliz de lo que Dios me da, pues para que queremos más".

En estos tiempos tan complicados, los regios de mucha madera, como don Vale, son los que nos animan a seguir..