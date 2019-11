Diputados rechazan operativos de la AET contra Uber

Por: Yaressi Ortega





El coordinador de Morena Ramiro González, indicó que no se debe caer en abusos por parte de la AET, con dichos operativos que están fuera de la ley y los cuales se hicieron de forma extraoficial.

"Únicamente se les pidió el requisito de la papelería y de regularizarlos, de todo lo demás no deben aplicar sanciones porque si no se presta a la misma corrupción, en la agencia del transporte. No debe haber cacería, voy a hablar con el director de la agencia para pedirle que se ajuste a los convenios que se hicieron, extraoficiales, pero al final de cuentas son convenios que se hicieron", explicó.

Agregó que no debe haber cacería de brujas, dado que la agencia no es opresora sino conciliadora, para este tipo de temas.

"Había una tregua que habían hecho fuera de la ley la gente del transporte con los jurídicos de

Didi y de Uber, junto con otras aplicaciones. Esa tregua ya se cumplió. Yo lo que le pedí al director de la agencia es que lo aplazaran un poco más y que no anduviera una cacería de vehículos, porque no abonaba al trabajo de los dueños y de los usuarios.

"Independientemente de que, si alguien cometió un error a no pasar la información, los operativos por si solos no son correctos porque están fuera de la ley, puntualizó.

En tanto, Juan Ruiz, presidente del Congreso, comentó que los conductores al detectar un abuso por parte de la autoridad, deben acudir a denunciarlo ante la Fiscalía.

"Ellos como empresa deban acudir a la fiscalía, a los ministerios públicos a hacer uso de las instituciones que cuidan el orden, que integran los expedientes para turnarlos a un juez. No va a llegar el hada madrina a resolverles los problemas.

"Como cualquier ciudadano o cualquier empresa tienen que hacer uso de sus equipos jurídicos y denunciar cualquier irregularidad. no pueden consentir que algún gobierno se pase de la mano con ellos", expresó.

Ley de Movilidad para este año... o el que sigue

El diputado panista señaló que la Ley de Movilidad sigue analizándose por lo que podría salir en este año o el que sigue, esto a pesar de que los legisladores habían acordado que saldría en este periodo.

Por lo que de nueva cuenta se espera un retraso de la misma, Ruiz comentó que las comisiones siguen en su plan de trabajo, pero parece que al no tener consensos esta de nueva cuenta se retrasara a pesar de que lleva un año en análisis.

"La ley de movilidad debe salir este año o el próximo, pero debe de salir, al interior de las bancadas están haciendo todo su esfuerzo y ajustes para que pueda tener consenso y salga.

"Si no llegan los consensos, no están listos los dictámenes, necesariamente tienen que llegar a los consensos. Ahí creo que tenemos que platicar con los presidentes de las comisiones que están estudiando y que de ellos depende el dictamen", expresó.

El diputado panista dijo que la Comisión de Transporte, Desarrollo Urbano y Desarrollo Metropolitano, analizan el tema para tener cuanto antes los consensos y sacar la ley adelante, pero aclaro que mientras no se lleguen a acuerdos no se podrá avanzar.