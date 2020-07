Diputados de Morena y PES se oponen a sanciones

Foto: Especial

Los legisladores de Morena y Partido Encuentro Social, reprobaron las medidas de movilidad que impuso el gobierno de Nuevo León

El Horizonte

Por: Jesús Vargas

Diputados federales por Nuevo León, se pronunciaron en contra de las sanciones que recibirán quienes no respeten los horarios restrictivos

Los legisladores de Morena y Partido Encuentro Social, reprobaron las medidas de movilidad que impuso el gobierno de Nuevo León ante la emergencia sanitaria por el Covid-19.

"Rechazar enérgicamente que el cuidado de nuestra salud sea un pretexto para limitar las libertades y declarar el toque de queda en el Estado, so pretexto del bienestar", señaló la legisladora federal de Morena, Paola González

El gobierno estatal acordó imponer multas, arrestos por hasta 36 horas y horas de trabajo comunitario para quienes no respeten el horario de entre 10 de la noche a 5 de la mañana.

"Es verdaderamente irresponsable lo que están sacando en este momento", enfatizó Ernesto Vargas, de Encuentro Social.

"Es una violación a un derecho humano, la libertad de tránsito, no estamos diciendo que no estamos de acuerdo en la estrategia, no estamos de acuerdo que la gente no debe cuidarse".

La Diputada de Morena, Tatiana Clouthier, señaló que la redacción del acuerdo que presentaron las autoridades estatales es ambiguo.

"Qué sí ahorita que se abrieron las actividades esenciales la autoridad sanitaria decide o cree que la situación se complica, regresar a un Estado en donde nos vuelvan a tener en casa, eso es lo que significa, no significa ni tiene ningún punto donde diga que está autorizada para meter al bote".

En su lugar pidieron enfatizar en hacer un llamado a la población a hacer conciencia y a continuar con las medidas sanitarias, señaló Clouthier.

"Qué la autoridad te invite a regresar a casa, no te sancione, no te cobre, no te extorsionen, no sea un motivo de extorsión".

Por ello piden que el gobierno de Nuevo León dé marcha atrás a este acuerdo que entró en vigor desde este viernes.