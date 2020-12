Diputados aseguran que cierres tuvieron un resultado contraproducente

El coordinador panista Carlos de la Fuente hizo un llamado al Ejecutivo Estatal para que se dé marcha atrás a esta estrategia

| 07/12/2020 | ionicons-v5-c 15:01 | Elizabeth Cruz |

Nuevo León.- Las acciones implementadas por la Secretaría de Salud en el Estado y la de Economía, no fueron bien vistas por los diputados locales del Congreso.

En atención a medios, el Coordinador de la Bancada del PAN, Carlos de la Fuente así como Mariela Saldívar, de Movimiento Ciudadano, aseguraron que estas decisiones tuvieron un resultado contraproducente.

"Nuestra demanda desde el viernes pasado ha sido muy clara. Nosotros creemos que no fue una medida correcta, fue tomada a la ligera sin tener un consenso clave con todos los aplicadores o los que aplican en este caso de las líneas y el orden", apuntó el albiazul.

Por su parte, la legisladora naranja, argumentó en que si bien, fueron alternativas desesperadas para bajar los índices de contagio, no tomaron en cuenta los resultados.

"Fue una medida desesperada, nosotros no estamos a favor de los cierres porque lo que trajeron fue una aglomeración de personas", apuntó.

Asimismo, el Coordinador panista, hizo un llamado al Ejecutivo Estatal para que se dé marcha atrás a esta estrategia.

"Seguimos maltratando a los mismos ¿A dónde vamos a llegar? pues a que todos nos hagamos informales y yo creo que no es la solución", alertó Carlos de la Fuente.

"Necesitamos que haya una mayor coordinación. Nosotros les solicitamos al ejecutivo a que dé marcha atrás y que sean éticos con la supervisión de aquellos que no cumplen con las medidas sanitarias, pero igual de enérgico con los mercaditos y changarros que no cumplen con las medidas sanitarias el contagio no se da en los supermercados", insistió.

El pasado jueves, el Gobierno del Estado anunció un cierre total en negocios, tiendas departamentales, supermercados y prohibió la venta de alcohol por tres fines de semana, acciones que no fueron bien vistas por las cámaras empresariales ni la ciudadanía.

A partir de ese día y durante el fin de semana, se observó que hubo aglomeraciones de personas, en los ya citados establecimientos así como en puestos informales.