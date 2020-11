Buscarán diputados duplicar monto para mantenimiento de escuelas

Después de la propuesta del estado de asignar $75 millones de pesos para el mantenimiento a los planteles de Nuevo León, los diputados del Congreso local buscarán que este monto se duplique ante las denuncias de la población sobre las condiciones de las escuelas

| 17/11/2020 | ionicons-v5-c 15:03 | Rosalinda Tovar |

Nuevo León.- La petición fue hecha por el coordinador del PAN, Carlos de la Fuente Flores en la reunión virtual que se tuvo con el Secretario de Finanzas y Tesorería General, Carlos Garza, en la que se presentó el proyecto de Presupuesto de Egresos 2021 para la entidad.

Lo anterior, surge luego que INFO7 evidenció en agosto y meses previos, que debido a que no había presencia de alumnos en los planteles, éstos fueron víctimas del vandalismo e incluso del descuido y abandono de las autoridades, situación que desembocó en el anuncio de una inversión de $46 millones de pesos por el gobierno para la rehabilitación de éstas en 15 municipios.

“Hay una gran cantidad de quejas en las colonias de nuestro estado por todas la escuelas públicas que tristemente hoy no pueden acudir los niños por el tema de la pandemia, pero no por ello las podemos dejar caer por la problemática social y porque el día que las queramos levantar no va a haber recursos que alcancen para poder darles un buen mantenimiento”, señaló el diputado del PAN, Carlos de la Fuente.

Dentro de la reunión, Garza dijo que se contempla una partida de $75 millones de pesos, misma que los legisladores consideran debe de incrementarse ante las condiciones que presentan, a las que se sumarán apoyos para los estudiantes, para facilitar la conectividad al continuar las clases en línea.

“Debe existir una partida en donde se destine para el mantenimiento de las escuelas que sea mayor a lo presentado, se presentaron $75 millones de pesos; estamos nosotros solicitando que sea el doble que fue una solicitud que hizo el diputado Carlos de la Fuente, así como el apoyo para internet de todos los estudiantes que van a continuar las clases hasta el momento de manera virtual”, indicó el coordinador del PRI, Francisco Cienfuegos.