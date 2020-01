Diputado pide la intervención de Profepa en La Huasteca

Por: Yaressi Ortega

El ecocidio denunciado por organizaciones ambientales y vecinales que se realizó en el parque La Huasteca, es una muestra de la falta de acciones al respecto y aunque Manuel Vital señaló que no existen tales acciones, el diputado del PAN, Jesús Nava, exigió a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) intervenir en el problema.

El legislador señaló que las inspecciones sobre dicha área le corresponden a la Profepa al tratarse de un área natural protegida, por lo que dijo debe haber seguimiento a las denuncias.

"Estos delitos que estamos viendo ya los hemos denunciado y los seguimos denunciando con la Profepa, ésta tiene que hacerse cargo ahí y hacer lo correspondiente con las personas de una u otra manera que están desapareciendo la flora y fauna en esa parte de la Huasteca", comentó.

En el municipio el diputado, afirmó que a la fecha no se han otorgado permisos para uso de suelo por lo que esa zona se encuentra fuera del centro poblacional, por lo que le corresponde a instancias federales la revisión del área.

"En el plan de desarrollo municipal de Santa Catarina, esta fuera del centro de población esa zona, no hay ni un solo permiso para uso de suelo para lo que se está llevando a cabo, entonces la autoridad correspondiente para venir, sancionar y sacarlos es la Profepa.

"Veo una falta de coordinación, la Profepa tiene que venir a La Huasteca y darse la vuelta y ver todos los delitos que se están cometiendo porque nosotros aquí en el municipio no hemos o no se ha dado un solo permiso", explicó Nava.

El legislador mencionó que han hecho varias peticiones para verificar que no se cometan delitos en el parque, sin embargo, no han sido escuchados, asimismo criticó que el Consejo designado al cuidado del parque no muestre acciones al respecto.

"Donde está el consejo, se estableció un consejo para cuidar el parque no hemos visto nada del consejo, no hemos visto una agenda o acciones lo que te puedo decir es que la autoridad correspondiente es la Profepa, que necesita ayuda de todos si para eso estamos, pero es la autoridad correspondiente la que tiene que ir sancionar, multar y sacarlos", puntualizó.