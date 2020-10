Diego Santoy busca justicia: "Qué esté en la cárcel quien tenga que estar"

La presidenta y cofundadora de Reinserta, Saskia Niño de Rivera, cuestiona al sistema de justicia penal en México por un proceso lleno de errores que no le permitieron a Diego Santoy tener un juicio justo, mismo que hoy le da la posibilidad de salir libre

| 21/10/2020 | ionicons-v5-c 17:32 | Patricia Henández Agüero |

Monterrey.- La presidenta y cofundadora de Reinserta, Saskia Niño de Rivera Cover, hace una reflexión sobre el deficiente sistema de justicia penal en México que mantiene libres a quienes deberían estar encarcelados, incluso en algunas ocasiones personas inocentes tienen que pagar condenas por delitos que no cometieron.

Saskia relata su encuentro con Diego Santoy Riveroll, conocido como "El asesino de cumbres", acusado de haber asesinado a dos niños y secuestrado a una empleada doméstica, además de dejar gravemente herida a quien fuera su pareja, Erika Peña Coss, y describe su caso como uno de los más mediáticos en México.

La presidenta de Reinserta destaca algunos procedimientos erróneos que se llevaron a cabo durante el juicio a Santoy Riverrol y que hoy le permiten tener posibilidades de salir libre después de que su caso fue reabierto este año, para sorpresa de muchos.

De acuerdo con Santoy Riveroll, la declaración que dio ante el Ministerio Público hace más de diez años se consiguió de manera ilegal, por tal motivo quedó anulada.

"Yo nunca he negado los hechos. Lo único que quiero es que mi proceso se lleve de forma legal", dijo Santoy a la presidente de Reinserta.

Saskia Niño de Rivera considera que Diego ha tenido que cargar con las consecuencias de llevar un proceso que ha sido alimentado y promovido desde la opinión pública, lejos de estar apegado a la ley.

"No había duda que me iban a sentenciar. Aun yo no habiendo matado a esos niños, la persona que tenía que fallar a mi favor no lo hizo ya que mi sentencia vino por parte de los medios. Era demasiada la presión que tenía el juez por fallar a mi favor", señaló Santoy a Saskia.

Diego Santoy Riveroll, fotografía tomada en agosto del 2019

La manera en que los medios de comunicación ocuparon el espacio de las audiencias, el que Santoy no tuviera representación legal en los careos, en las audiencias no hubo debido proceso, y algunas se llevaron a cabo sin la parte afectada, por estas fallas cometidas por quienes deben de velar por la justicia, Santoy Riveroll podría evitar la condena de más de cien años en prisión que le fue impuesta.

Saskia considera que en México estamos hundidos en un sistema donde la corrupción se ha sistematizado y la impunidad ha predominado.

"Durante años hemos dejado de priorizar el funcionamiento del sistema de justicia penal como base de la construcción de un México en paz", expresó la presidenta de Reinserta.

Y agregó: ¿quién ganó en un caso como este, donde importó más la telenovela mediática que la justicia de un niño de ocho años y una niña de tres años asesinados brutalmente?

Cuando se le cuestionó a Diego Santoy si consideraba que estaba en la cárcel injustamente, este respondió:

"Yo sé que cometí un delito y sé que a consecuencia de ese delito debe haber un castigo. Lo único que estoy pidiendo es que se respeten mis derechos y se lleve a cabo un proceso donde predomine la justicia y esté en la cárcel quien tenga que estar".

Puede llamarse Diego Santoy o Florence Cassez. Y no aprendemos, como sociedad. Tampoco las instituciones mejoran. La descomposición sigue prácticamente intacta, sino es que agravándose. Garantizar derechos es la base para que las víctimas encuentren justicia. La violación al debido proceso es un problema severo en nuestro sistema de justicia penal que está liberando culpables y encarcelando inocentes. La lista de quienes deben estar en prisión y no están es infinita, pero la de quienes están y no deberían, también.

¿Hasta cuándo?