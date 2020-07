Alcanza Didi 363 mil viajes gratuitos a personal de salud

Foto: Especial

Mediante el Programa "Ruta de la Salud", la plataforma de transporte privado "Didi" lleva a la fecha más de 363 mil viajes gratuitos para el personal de salud que se encuentran en la primera línea de combate contra el Covid-19

Por: Rosalinda Tovar

Monterrey.- El Instituto de Movilidad y Accesibilidad detalló que el mes pasado se reforzó este beneficio con el cual se ha podido trasladas a 12 mil 170 empleados del sector, quiénes en promedio han viajado 30 veces.

La dependencia señaló que para ello se contó con la participación de 3 mil 400 conductores voluntarios que apoyan a través del programa "Didi Hero".

Personal de salud de los hospitales Metropolitano, Ángeles Valle Oriente, Materno Infantil, Universitario, San José, Doctors Hospital, Muguerza, Hospital General de Zona No. 6, No. 2, No. 25 y Zambrano Helion han sido los principales favorecidos.

El titular de la dependencia, Noé Chávez resaltó que se continuará en otorgando este beneficio y se continuará la colaboración con el servicio de la plataforma.

"Estamos muy agradecidos por el apoyo que nos ha dado Didi para poder ampliar el servicio que hemos dado a todo nuestro personal de salud, ellos merecen un buen trato y además llegar seguros a sus hogares" subrayó.

Finalmente, indicó que durante este mes se seguirá el programa, en el que se incluyen descuentos en viajes, así como para la compra de alimentos a domicilio por parte de la aplicación.