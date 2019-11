Dice titular de AET a diputados que se pongan a ´chambear´

Por: Rosalinda Tovar





El director de la Agencia Estatal de Transporte, Noé Chávez Montemayor, exhortó los diputados que ya se pusieran a trabajar en la Ley de Movilidad, ya que hay diversas problemáticas que por no estar reglamentadas, afectan la actividad de la dependencia, como el caso del transporte escolar.

Al término de una reunión de gabinete, Chávez expresó que no se ve que los legisladores avancen en sacar esta normativa, pese a que se comprometieron a tenerla en este periodo.

"Yo los invito a mis amigos diputados que se pongan a ´chambear´; que vamos a sacar esto, ya ha pasado mucho tiempo y seguimos en lo mismo" "Tienen 2 años discutiendo lo mismo", refirió.

"Hoy en día tenemos un niño fallecido de 3 años y que el vehículo no traía seguro y tengo dos familias emproblemadas la del niño y la señora que iba conduciendo; y en la ley ni siquiera lo están tocando, el servicio colectivo por aplicación tampoco lo están tocando, hay muchas cosas que están en blanco ahí que ni siquiera nadie le ha puesto atención (...) están fijándose en cosas que no deben, cuando el problema masivo es otro", apuntó el director de la AET.

El funcionario, resaltó que sin esta Ley, no cuenta con las herramientas necesarias para resolver situaciones como ésta, en la que el vehículo no contaba con seguro, y no tenía las condiciones óptimas para operar, que deben de retirar de circulación, sin embargo, al hacerlo se deja en desamparo a los menores que usaban el medio.

Por otro lado, indicó que en el aspecto de las plataformas digitales hay un avance considerable con las reglas de operación y dar los vistos buenos a estas; ello pese a que los conductores han manifestado ser objetos de ´persecución´ por los inspectores de la dependencia.