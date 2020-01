Dice Estado que marcha en pro de La Huasteca tuvo muchos "grillos"

Por: Rosalinda Tovar

La protesta que fue realizada ayer en defensa del Parque Nacional Cumbres, fue calificada por el gobernador del estado como una manifestación de "grillos".

Jaime Rodríguez Calderón señaló que la protesta que efectuaron ayer vecinos, donde participó también el dirigente estatal del PAN, Mauro Guerra, fue para que estos aparecieran hoy en los periódicos, y que no están realmente comprometidos.

"Lo que yo veo es que los ´grillos´ que quieren ser candidatos, están montándose en algo a lo que tienen que colaborar, yo vi ayer en esa manifestación más grillos que ciudadanos", subrayó.

"Hay quienes fueron a esa protesta para el lunes salir en el periódico, cuando el lunes nadie ve los periódicos", sostuvo Rodríguez.

Aunque prefirió guardar silencio sobre la actuación de Fernando Elizondo sobre su participación en esta tema, el ejecutivo insistió que varia gente que acudió a tal marcha, han afectado sus viviendas.

"No aportan nada, simplemente dicen no a la reforestación, pero nada más te puedo asegurar que muchos de ellos depredaron su casa, desmontaron su casa, pero como ahí no es zona protegida nadie dice nada", resaltó.

Por último, Rodríguez aseguró que habrá una junta en los próximos días entre autoridades locales y federales, para concretar un reglamento del Parque Nacional Cumbres.