Diagnóstico tardío de enfermedad de Lyme deteriora su salud

El problema más grande que tiene esta enfermedad es que diagnosticarla es difícil en México ya que los médicos la desconocen, en la gran mayoría de los casos

Monterrey, NL.- En el año 2016, Elisa acudió con su familia y amigos a un paseo en el municipio de Santiago.

“Estaba muy rojo, tenía cierto relieve y se empezó a hacer cada vez más grande, fue ahí cuando dije, esto no parece de un animal común”, contó.

“Esta enfermedad es bastante compleja, es muy difícil llegar a un diagnóstico adecuado y de forma oportuna, los síntomas se pueden confundir con muchas enfermedades y por lo tanto muchas veces algunos doctores no identifican de primera mano que es esta enfermedad de Lyme ”.

“Es una enfermedad que también es difícil de convivir con ella porque también tú sientes todo por adentro, pero por afuera no se muestra nada, entonces la gente a veces no nos cree, es complicado, no solo la gente que está nuestro alrededor sino también los médicos”.