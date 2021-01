Día de la Enfermería: Felicidades y Gracias por su labor

La enfermería es una de las profesiones que dejan muchas satisfacciones para quienes la ejercen, sin embargo, en la actualidad es la más riesgosa por la pandemia en nuestro país por la atención y cuidados que se les da a los pacientes que llegan a los hospitales

| 06/01/2021 | ionicons-v5-c 08:05 | Fernando Escobedo |

Aún así, quien la ejerce lo hace con orgullo y ese deseo de servir al prójimo...

Brithany Castillo, enfermera de la Cruz Roja Mexicana nos cuenta por que le gusta esta noble profesión:



"Por que me gusta mucho tanto la adrenalina que se siente en urgencias , esta es una profesión muy bonita y aunque son tiempos muy difíciles nosotros estamos en primer contacto con los pacientes y espero que todo esto salga pronto".

Y es que hoy no solamente se celebra en México el día de los reyes magos , si no también, se les reconoce esa noble labor a todas las enfermeras y enfermeros de nuestro país, que están en la primera línea de fuego.... , cara a cara con su paciente para brindarle la atención que requiera

Alheli Alemán, es otra enfermera también de la Cruz Roja

"Yo estaba estudiando desde el primer semestre me enamore de esta carrera y me gusto basta entrar en contacto el primer día me llamo bastante la atención".



Nuestro más sincero reconocimiento a todo este personal que luce el color blanco con honor, con orgullo y profesionalismo hoy y siempre. Felicidades y gracias por su labor.