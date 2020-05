Día de las Madres: Santa Catarina incentiva compras a distancia para evitar aglomeraciones

En conferencia virtual con dueños de establecimientos, el alcalde Héctor Castillo los motivó a que sigan realizando sus ventas a través de redes sociales o pedidos a domicilio

Por: Andrea Rodríguez

Santa Catarina.- Para que no se presente un colapso en la economía y de igual forma no haya aglomeraciones en los diversos comercios locales el próximo 10 de mayo, el municipio acordó que se deberán seguir incentivando las ventas por redes sociales y pedidos a domicilio.

"Es un tema cultural, durante las festividades del 10 de mayo, tenemos que saber cómo trabajar con los negocios y los ciudadanos, continuar el cambio de hábitos, seguir los protocolos establecidos por la Secretaría de Salud Estatal y Federal; nosotros en Santa Catarina siempre hemos buscando evitar un colapso a la economía.

"Debemos tener en la conciencia, lo más recomendable a la gente es el servicio a domicilio, que le envíen ese regalo a sus mamás, esperamos que así lo hagan; los que no viven con su mamá, no vayan cinco, 15 o 20 personas a una casa, porque no le estarán llevando un obsequio, le estarán llevando el virus, sobre todo cuando están en el rango de la tercera edad o en los criterios vulnerables establecidos por la autoridad sanitaria", comentó el alcalde Héctor Castillo durante una conferencia virtual con dueños de negocios locales.

Asimismo, se acordó con los comercios intensificar las medidas sanitarias en sus establecimientos, referentes a la sana distancia de los clientes tanto adentro como afuera de los comercios, además de reforzar las directrices de salud del uso de cubrebocas y gel antibacterial, con el objetivo de evitar el alza de casos de coronavirus.

"Lo que hacemos aquí es trabajar con comercios locales y empresarios del sector, incentivándolos a que tenemos que cambiar el modelo de negocio que muchos años se ha tenido, siendo responsables del perímetro de sus establecimientos.