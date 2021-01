Detienen a hombre por mentir a autoridad; fingió robo con violencia

El sujeto fue identificado como Juan de 40 años de edad, quien mintió haber sufrido un robo con violencia sobre la carretera Libramiento Noreste a la Carretera Saltillo, García

| 24/01/2021 | ionicons-v5-c 12:56 | S. Rocha |

MONTERREY.- Un hombre fue detenido por falsedad de declaraciones e informes datos a una autoridad.

La detención ocurrió el pasado 22 de enero de 2021, en la Unidad Especializada en Robo de Vehículos Centro, ubicado en la Avenida Aarón Sáenz 1354, col. Santa María en Monterrey.

El sujeto fue identificado como Juan de 40 años de edad, quien mintió haber sufrido un robo con violencia sobre la carretera Libramiento Noreste a la Carretera Saltillo, García.

Lo que relató Juan a las autoridades, fue que el pasado día 22 de enero del 2021, aproximadamente entre 3:00 y 3:15 de la tarde, al circular por la Carretera Libramiento Noreste desconociendo el kilómetro exacto, en la colonia Parque Industrial, en el municipio de García, a bordo de mi vehículo de la marca Chevrolet, tipo Sonic, modelo 2017, color guindo, con placas de circulación del estado, me percato que el vehículo se estaba calentando, por tal motivo me detengo en el acotamiento de la carretera, y abro el cofre para esperar a que baje la temperatura del vehículo, momento en el que llegan dos personas del sexo masculino portando armas de fuego, y me despojan con violencia de mi vehículo para posterior huir y dejarme en la carretera, posterior hablo al seguro, y me retiro a la casa a terminar unos pendientes y a las 18:00 horas aproximadamente acudo al CODE, para poner la denuncia .

Pero lo que reamente ocurrió, fue que el vehículo se encontraba en posesión de una persona a la que conozco como Damián y sé que esa persona vive al Norte de Monterrey, ésta persona tenía el vehículo marca Chevrolet, tipo Sonic, modelo 2017, color guindo, con placas de circulación de Nuevo León porque lo había chocado, y se lo dejé para que lo reparara, desde el mes de febrero del 2019, posterior a eso, ya no supe del vehículo, ni de Damián, hasta el mes de noviembre del 2020, me marcó de un teléfono desconocido, y me dijo que lo dejara de molestar, y que ya no me devolvería el carro, y no se haría responsable, posterior me amenaza y cuelga, por tal motivo opté por poner denuncia de robo del vehículo para poder cobrar el seguro.