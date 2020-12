Desconocen transportistas proyecto para reordenar rutas camioneras

Aunque el Instituto de Movilidad y Accesibilidad ya prepara la presentación de 16 rutas que forman la primera fase de la reestructuración, el gremio transportista dijo que desconoce el proyecto, por lo que no pueden estar a favor de algo que es para ellos una 'incertidumbre'

| 30/12/2020 | ionicons-v5-c 15:23 | Rosalinda Tovar |

Nuevo León.- Este miércoles, INFO7 publicó que el estado se alista para arrancar con las Rutas de Altas Especificaciones, que tienen como objetivo agilizar la vialidad, siendo estas el eje principal en materia de vialidad y suprimir al resto, las cuales servirán como alimentadoras.

Abelardo Martínez, del Grupo Martínez García, dijo que desconocen esta primera fase, pues a ellos solo se les pidió colaboración para la realización de encuestas que se elaboraron a través del Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable (PIMUS), pero no se les ha dado detalles sobre los avances o los siguientes pasos del mismo.

"Nosotros participamos dando acceso a qué los diferentes encuestadores fueran a las terminales y a las casetas de cada una de las rutas para hacer su trabajo de cuestionamientos y descensos, preguntas de origen- destino y de horarios y cosas que traían, pero fue hasta ahí la participación del transportista".

"No sabemos nada, nosotros no podemos estar de acuerdo en algo que no conocemos, nadie creo que puede estar de acuerdo en algo que no conoce", indicó el empresario.

Martínez señaló que sabe que hay pocas vialidades, pero ve difícil el poder hacer una reestructura si no hay calles para ello.

En cuanto a la reingeniería de pago, la cual será concentrada por el estado para después "repartir" los fondos a las rutas, el transportista subrayó que en cuanto a ese tema se mantienen alrededor de 100 demandas para evitar esa "recaudación".

"Pueden ser más de 100. Tenemos suspensiones contra ese recaudo también como no se conoció o no se dio oficialmente información, por eso estamos en contra", concluyó.