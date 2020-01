Descarta Secretaría de Salud de NL casos de coronavirus

Por: Alberto Vásquez

Autoridades de salud en Nuevo León descartaron que se haya presentado algún caso en la entidad de coronavirus, señalando que en México se han presentado únicamente 5 sospechas de esta enfermedad que tiene su origen en Oriente, específicamente en China, ya que el de Reynosa y de la Ciudad de México ya fueron descartados y se espera que los tres que hay sospecha en el estado de Jalisco se confirme que no es dicha enfermedad.

En rueda de prensa, Manuel de la O Cavazos, secretario de Salud Nuevo León, informó que no se debe causar pánico en la población, aunque siempre se tiene que estar alerta en las enfermedades respiratorias, y sobre todo cuidar el manejo que se le da a pacientes.

"Como bien lo saben, el día 30 de diciembre del año pasado, se reportó el primer caso en China, de un paciente que desarrollo esta enfermedad, se han presentado hasta el momento 448 casos y 9 defunciones, afortunadamente no tenemos confirmado en nuestro país ningún caso, hubo un caso que se reportó en la Ciudad de México, que se descartó y otro paciente de 57 años de edad, él trabajaba en el Instituto Politécnico Nacional, que ya se descartó y en Nuevo León no tenemos ningún caso de esta enfermedad", informó Manuel de la O.

El funcionario estatal señaló que el coronavirus, es un virus que tiene forma de corona, por eso lleva ese nombre, que ocasiona enfermedad respiratoria, los síntomas clásicos de esta enfermedad son escurrimiento de moco nasal, obstrucción nasal, dolor de garganta, tos, dificultad respiratoria, dolor de cabeza y fiebre.

"Son síntomas muy similares a cualquier enfermedad respiratoria, incluso a la influenza que ahorita es temporada de influenza, afortunadamente no hay ningún caso, es un virus, tiene baja mortalidad, alrededor de un 2% de coronavirus. Quiero decirle a la población que no se empaniquen, que esté tranquila, que no se preocupen ya que afortunadamente no hay la presencia de este virus, y debemos ser consientes con la información que recibimos", dijo Manuel de la O.

Explicó además que hay posibilidad de que llegue el virus a Nuevo León debido a que la movilidad de los pasajeros es muy alta, sin embargo dijo que se tiene una gran secretaria nacional y estatal de salud, por lo que estarán en coordinación con autoridades de salud a nivel internacional.

En cuanto a las recomendaciones, de la O Cavazos manifestó que cualquier caso sospechoso, debe permanecer en su vivienda hasta que no sea descartado y se realice el diagnostico pues se confunde con otras enfermedades respiratorias y el diagnostico se confirma por pruebas de biología molecular y se realizan en el instituto nacional de referencia epidemiológica de Atlanta, por lo que todos los casos sospechosos que se tengan serán referidos al INDRE.

Dentro de las recomendaciones que dio el secretario estatal están el de evitar lugares muy concurridos, utilizar la parte interior de la articulación de brazo para poder toser y evitar hacerlo cubriéndose la boca con la mano, lavarse las manos y utilizar antibacterial.