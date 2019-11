Descarta Adrián desbandada del PRI

Por: Iram Hernández





Ante el próximo proceso de renovación del Consejo político del Partido Revolucionario Institucional, el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza Santos, descartó que se vaya a dar una desbandada de sus integrantes.

Contrario a lo que algunas voces han cuestionado sobre la presencia de grupos de poder al interior del PRI, el edil regio indicó que siempre hay pluralidad y democracia, por lo que la militancia puede externar su opinión, además de que siempre habrá personas que se vayan y otras que permanezcan.

"Yo realmente no creo que haya estos desbandada de ninguna manera, yo lo que he visto por parte de militantes del partido he visto ejercicios de reuniones y que todos están muy interesados en el partido, en el fortalecimiento y unión del partido.

"Yo creo que el proceso que viene para el partido lo va a fortalecer aún más y cro que hay diferencia de opiniones, siempre hay expresiones de parte de los militantes, no sólo en el PRI sino en todos los partidos a final de cuentas tenemos libertad de expresión y sobre todo, el partido siempre ha encontrado la forma porque es un partido incluyente un partido con bases sólidas para poder unificar siempre y tener un proyecto para la ciudadanía y un proyecto que sea en favor de los ciudadanos y para mejor desempeño de los gobiernos".

Al respecto Adrián de la Garza Santos apuntó que espera que se de unidad Y ante declaraciones como las de el alcalde César Garza del municipio de Apodaca y le di el regio punto por su parte que coinciden que se debe trabajar con la gente y manteniendo esa cercanía para saber las necesidades cuestión que continuará en la capital del estado para mantener mejoras en el gobierno y si atienda las necesidades de los ciudadanos.

"En el caso de Monterrey puedo decir que hemos estado trabajando en la parte que nos toca como gobierno trabajar con la gente para saber qué es lo que la gente quiere que hagamos en la ciudad y eso nos da un contacto muy estrecho con la gente y lo vamos a seguir haciendo.

"Coincido con el alcalde de Apodaca que no hay que despegar nos de la gente porque al final de cuentas nosotros somos representantes populares y tenemos que seguirlo haciendo", dijo de la Garza Santos.

A pregunta expresa sobre si se debe tener mayor inclusión en la próxima renovación del Consejo Político del tricolor, el edil indicó que está pluralidad y participación de estar presente en todas las decisiones importantes, lo que el propio partido deberá fomentar.

"No nada más del Consejo sino que también para la renovación de la presidencia es importante que participen todos los militantes y que se ejerzan su derecho de estar muy pendiente de eso pero al final de cuentas es un tema de partido tema que tendrá que resolver el partido y como militante del partido Revolucionario Institucional vamos a estar muy atentos y muy participativos con ellos", sostuvo.