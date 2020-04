Desarrollan respirador económico para apoyo en casos de Covid-19

El respirador fue diseñado para ser utilizado de forma manual, lo cual representa un beneficio enorme para las regiones donde no se cuenta con el servicio de luz

Por: Yaressi Ortega

Un grupo de jóvenes entusiastas de la Universidad de Monterrey (UDEM), especializados en Ingeniería Mecatrónica, viendo la situación por la que atraviesa en el estado y el país con la emergencia sanitaria por el Covid-19, por lo que buscaron la forma de ayudar.

Para ello, desarrollaron un respirador cuya característica no solo es su bajo costo, sino que además se puede utilizar de forma manual, para lugares donde no se cuenta con el servicio de luz y se puede fabricar de manera fácil, es decir no requiere máquinas especializadas para ello.

En un vídeo difundido en redes sociales de la universidad destacan la iniciativa de los estudiantes al ver la necesidad y problemáticas que está generando este virus, y también la gravedad que podrían tener las personas que no cuenten con el suficiente ingreso para su atención médica debida.

Los jóvenes cambiaron su proyecto de tesis, a la idea del respirador que denominaron Ambudem-2020, mismo que ya es considerado por una empresa la cual busca producirlo en masa.

"Cuatro estudiantes de ingeniería en mecatrónica de la UDEM cambiaron su proyecto de tesis por Ambudem-2020, un respirador artificial basado en un modelo del MIT pero con materiales de bajo costo y libre acceso para ser fabricado fácilmente y en masa", indica la explicación del video.

La característica de este respirador es su costo, ya que mientras uno tradicional ronda entre los $20 y $30 mil pesos, un Ambudem-2020 tendría un costo menor a los $2,000 pesos.

Dicho respirador fue diseñado para ser utilizado de forma manual o con baterías de 12 volts, lo cual representa un beneficio enorme para las regiones donde no se tiene la facilidad de tener este servicio básico o bien se puede utilizar en situaciones de falta de energía.

"El respirador que pronto será patentado y probado médicamente, entrará junto con otros prototipos en un proceso de selección de la empresa Metalsa para producir respiradores en masa, independientemente del resultado del concurso el equipo de la UDEM pondrá su máquina al alcance de todos para así ayudar a salvar vidas", comentaron.

Esta es una muestra de que ante las problemáticas que se presentan en el país, los jóvenes buscan la forma de apoyar y salir delante de las emergencias viendo por los demás.