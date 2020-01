Denunciará PAN a diputados de Movimiento Ciudadano

Por: Yaressi Ortega

La denuncia que presentaron integrantes de Movimiento Ciudadano ante la Fiscalía Anticorrupción por las irregularidades en la Ley de Movilidad, en las que de cierta forma se acusó al grupo parlamentario del PAN, tendrá respuesta, afirmó el coordinador de la bancada panista Carlos de la Fuente Flores.

El diputado señaló que la denuncia sería por difamación y calumnias, delitos tipificados en el Código Penal, ante las declaraciones realizadas donde se acusa al grupo parlamentario de estar detrás de dichos errores en la Ley.

"Nosotros estamos analizando la denuncia y si vamos a proceder por el delito de difamación y calumnias que están en el código penal tipificados, entonces ahora viene una contra demanda de parte del grupo legislativo de Acción Nacional, porque no dijo los diputados dijo el Grupo Legislativo y ahí venimos involucrados todos los trabajadores y los diputados" expresó.

De la Fuente, dijo que analizan la fecha para interponer la demanda ya que no cuentan con el documento que se entregó en la Fiscalía, esto en referencia a quién se denunciaría.

"Estamos analizando porque tengo una copia pero no es la sellada, entonces voy a pedir a ver si puedo tener una copia porque dice que todos firmaron, cosa que no he visto necesito ver correctamente la denuncia... sería en contra de los que firmen, por eso necesito ver quienes firman", comentó.

El panista dijo que la denuncia es una muestra de que los diputados de Movimiento Ciudadano están "sentidos" al ver el éxito de la Ley, ya que ellos le apostaban al fracaso de la misma, asimismo dijo que la diputada Mariela Saldívar, muestra su enojo al no tener la presidencia de la comisión de Desarrollo Urbano.

"Los veo más como sentidos ya que le apostaban a que no iba a transitar y que seria un fracaso, al final sigue la envidia de los diputados de Movimiento Ciudadano, y no puedo decir de todos porque hay algunos que no, pero principalmente la diputada Mariela creo se quedó sentida primero porque ya no forma parte de la Comisión de Desarrollo Urbano al menos en la presidencia, ella le apostó a un fracaso y estuvo cuestionando todo el procedimiento y esto fue todo un éxito", dijo el diputado.

Agregó que, los emecistas están "ardidos" ya que no pudieron completar su estrategia contra el gobernador en diciembre pasado, por lo que buscan hacer un "show mediático".

"(Están) ardidos porque en diciembre no les funcionó su estrategia de querer quitar al gobernador y dejar un vacío legal de la gubernatura y que bueno al final la corte nos dio la razón otra vez y hoy nos dará la razón la Fiscalía Anticorrupción... creo que es algo mediático, a ellos solo les gusta lo mediático para subir a redes y manchar la imagen de los que si trabajamos", afirmó.

El coordinador panista, señaló además que la bancada de Movimiento Ciudadano muestra problemas en el interior, ya que duda que todos hayan firmado la denuncia como se dijo ya que a la presentación de la misma solo acudieron algunos.