Denuncian vecinos de Cumbres que les quieren demoler caseta de vigilancia

Los vecinos protestaron en el cruce de la avenida Paseo de los Leones y Cumbres Elite, en donde señalaron que además de la falta de seguridad se incrementará el tráfico en la zona

| 22/10/2020 | ionicons-v5-c 11:28 | - Jesús Vargas |

Nuevo León.- Vecinos de la colonia Cumbres Elite, en el municipio de Monterrey, protestaron porque la caseta de vigilancia será demolida.

"Nos afecta mucho porque quitarían la imagen, la presencia de la seguridad al entrar a la colonia, de por si está difícil la situación y si hacen eso, afecta mucho", comentó un vecino.

Los afectados pertenecen al sexto, séptimo y octavo sector en donde también demolerán un camellón central.

"Ellos quieren quitar esa caseta, se supone, para abrir un carril más de vialidad y ese carril más de vialidad sería nada más de 80 metros", denunciaron.

Los vecinos protestaron en el cruce de la avenida Paseo de los Leones y Cumbres Elite ya que además de la falta de seguridad, creen que se incrementará el tráfico en la zona.

"Entre que nos quieren quitar la presencia policíaca a la entrada de la colonia, están queriendo quitar árboles, ahí no sé la Dirección de Ecología, no sé que está pensando o no se ha dado cuenta y va a perjudicar la vialidad completamente".

Durante la protesta llegaron a un acuerdo con empleados municipales para sostener reuniones y buscar alternativas de seguridad.