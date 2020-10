Tiene a la violencia como un vecino más en Colinas de San Juan

La violencia parece ser un habitante más de la colonia Colinas de San Juan, en Juárez, y al menos una cuadra es de las más conflictivas

05/10/2020 - Elizabeth Cruz

Nuevo León.- INFO7 recibió una denuncia ciudadana, en la que se mencionaba dicha situación y de la cual los vecinos temen hablar.

De forma anónima, una señora a quien llamaremos "Alejandra" confirmó que los hechos violentos se han registrado constantemente.

Aunque dice no meterse con nadie, cree que pueda pasarle algo a su persona o familia. A sus hijos no los deja salir a la calle pues afirma que de esa manera no corren riesgo.

"Han pasado muchas cosas pero pues mientras uno no se meta con nadie, no le pasa nada", narró.

"Sí pasa la policía, sí hay seguridad, pero desgraciadamente este tipo de cosas pasan cuando menos uno lo espera, Dios es el que pone el destino".

Hace un año, al menos dos muertes violentas se registraron sobre la calle Washingtonia y avenida Morena; y en este 2020, registró al menos tres ejecuciones en la misma calle.

Por su parte, la señora Brenda Montelongo que tiene un negocio de tacos, confirmó que de manera constante pasan los policías municipales, aunque no son suficientes.

"Yo de hecho ayer no abrí por lo mismo porque escuchamos las ambulancias y las patrullas y mejor no abrí mi negocio", comentó.

Los vecinos solicitaron mayor presencia policial en la colonia, pues de esa manera se dicen estar más seguros.