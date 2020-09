Denuncian tardanza en entrega de licencias tras realizar trámite en la página del ICV

Una regia denunció que desde hace dos meses realizó vía Internet su trámite de revonación de licencia para conducir y es fecha que aún no le llega

19/09/2020 - Brenda Reza

Debido a la contingencia sanitaria por el Covid-19, el Instituto de Control Vehícular de Nuevo León habilitó la opción de realizar varios trámites en su página oficial. Uno de ellos la renovación de la licencia.

En la página se observan unas clausulas de "Términos y condiciones del servicio", donde se puede leer el precio de la renovación y el tiempo de entrega en el domicilio del solicitante.

"El servicio de renovación de licencia para conducir tiene un costo de $695.00 pesos M.N., que cubre los derechos por la expedición de la licencia para conducir, más $50.00 pesos M.N. por concepto de mensajería".

"La entrega de la licencia se realizará en el domicilio del titular registrado ante el Instituto de Control Vehicular, dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha de solicitud y pago del servicio. El documento será entregado al titular o algún representante del mismo (familiar, amigo, etcétera) presentando un comprobante de identidad y residencia (en ambos casos la identificación será del titular".

Sin embargo una regia identificada como Diana, denunció a INFO7 que la dependencia no le ha hecho llegar su documento tras casi dos meses de haberlo solicitado.

La joven asegura que a finales de julio realizó la revonación de su licencia e hizo el pago correspondiente.

"Desde julio lo solicité y es fecha que no me llega, hable al Instituto y me dicen que los de la paquetería ya fueron a mi casa pero que yo no estaba".

Tras llamar varias veces al conmutador del ICV la joven recibió una supuesta fecha en que los de la mesajería acudieron a su casa, sin embargo ella asegura que tras revisar las cámaras de seguridad de su domicilio nadie acudió.

Personal del ICV le proporcionó el nombre y numéro de la paquetería, pero hasta el momento no ha podido contactarse con ellos.

La paquetería fue identificada como Pentágono Mesajería y en su página de Facebook se pueden apreciar otros usuarios en la misma situación.

"Pésimo servicio, 2 meses y nadaaa. La culpa es del gobierno por agarrar cualquier mensajería sin prestigio o será que es de algún funcionario", escribió la usuaria Lilia Miranda.

"Me urge licencia y no llega, ya tenemos 20 dias y aun nada, hablas por telefono y ni contestan y por whatsap te dicen el mensajero anda en ruta y nada. Por favor necesitamos la licencia ya que saldremos de la ciudad o digan donde estan ubicados para ir, no viene nada en la pagina", publicó Diana Cázares.

La joven pide una pronta solución o la devolución de su dinero.