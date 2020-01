Denuncian que hay millones de 'dólares' en juego en La Huasteca

Diputados del PAN señalaron que existen intereses que impiden que sea publicado el Plan de Manejo del Parque Nacional Cumbres, que impediría la devastación en la zona de La Huasteca

Por: Olivia Martínez

Los diputados federales del PAN denunciaron que hay intereses millonarios, en dólares, que impiden que se publique el Plan de Manejo del Parque Nacional Cumbres para seguir devastando la zona de La Huasteca y otras áreas protegidas.

Los legisladores Víctor Pérez y Martín López fueron claros.

"Hay intereses dentro del parque, millonarios y en dólares, y a los cuales no les conviene que haya certeza jurídica... yo no te puedo decir los nombres porque no los tengo, pero sí hay interés de desarrollar de una constructora que se llama Marfil, que tiene su derecho y lo exige y es la que está en litigio", dijo el diputado federal Víctor Pérez.

"Voy a buscar a la gente interesada, que es una institución de crédito aquí en Nuevo León que se llama Metrofinanciera y otra que se llama Ramiro Guzmán, el dueño de Marfil, que está sobre eso, para decirles que mientras no haya reglas claras, que no demos una lucha que no es en un momento dado sana para la comunidad porque se está dando en un medio en que hay un vacío", aseguró.

Por eso, los diputados hicieron dos exigencias: una, que el gobierno federal publique el plan de manejo que determine qué es lo que sí puede construirse en la zona y qué no; y dos, nombrar a los delegados de la Semarnat y la Profepa, ya que con el vacío de mando se propicia que los interesados en desarrollar la zona se aprovechen.

"Para darle orden y quitarnos de especulaciones en este tema, es que ya se presente este plan de manejo. La incertidumbre genera un desorden y es lo que queremos evitar, no queremos que gente se aproveche, se habla de grandes desarrolladores, también de gente que puede tener un pequeño lote, pero al sumar una cantidad fuerte de lotes es una cantidad importante que se puede estar devastando", declaró a su vez el diputado Martín López.