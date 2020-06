Denuncian muerte de hombre joven; lo clasifican Covid-19 sin síntomas

Cada vez son más los casos de familias que acusan y denuncian que en unidades hospitalarias buscan a toda costa clasificar a los pacientes que ingresan por otras causas como pacientes infectados del Nuevo Coronavirus

INFO7

Por: Ernesto Ochoa

Nuevo León.- Luis Gerardo Torres, de 37 años, ilustra un nuevo episodio.



El tenía a cargo el sustento de su mamá residiendo en un domicilio de la colonia Monterreal, en el municipio de Escobedo.



Pero el pasado 7 de junio, su mamá lo llevó al Hospital 6 del IMSS, con un dolor en el pecho y dificultad para respirar sin imaginar el desenlace.



"Me hablan cuando están ya dentro de la clínica yo le decía porque lo había llevado ahí yo le dije que no le debió haber llevado ahí estamos escuchando muchas injusticias que hacen el llevaba un dolor en el pecho".



"Cuando el entra a ese lugar a ese hospital que es la numero 6 fue un caos muy tremendo".



"No pasaron ni 40 minutos me dicen que lo van a intubar y en una hora muere", explicó la mujer.



En dicho hospital el personal médico le indicó a la mujer que su hijo posiblemente falleció a consecuencia de Covid-19.



Pero su tía, quien autorizó revelar su historia mencionó que no presentaba los síntomas.



"Porque dicen que es Covid 19 si ni siquiera traía ningún síntoma ninguno.".



Francisca Rojas aseguró que su sobrino solo tenía sobrepeso.



"Ahí estoy completamente en desacuerdo lo que hacen en el acta de defunción y le ponen que es Covid".



"Yo no lo puedo creer porque ni siquiera estudios no le hicieron ningún tipo de estudio a él".



De acuerdo el documento de defunción expedido por autoridades competentes el 7 de junio.



Se anexan las causas del deceso.



a Insuficiencia respiratoria aguda



b Neumonía atipica



c Probable Covid-19



Lo que resulta extraño para la familia de Gerardo es como ponen en el documento de defunción probable Covid -19, sin ni siquiera haber un resultado que lo acredite o bien porque no aplicaron la prueba a la mamá del fallecido por ser un contacto directo.



"Osea que si tengo una gripa me la tengo que aguantar porque luego voy a ir y van a decir que tengo Covid,"Expresó indignada la faniliar de Gerardo.



Ante la situación de tratarse de una persona sospechosa de haber fallecido de coronavirus, vino lo más cruel para su familia.



"Cruel muy cruel y sobre todo muy mal de parte porque dicen que son protocolos que si nos están aislando como humanos para no verlos".



A los familiares no se les permitió despedirse y tuvieron que cremarlo.



"Ya nada más te dan la caja del funeral, aquí están tus cenizas ahora llévatelas a donde tú quieras".



"Jamás nadie ni su papás hermanos, nadie pudo despedirse y eso es lo que más nos duele".



"Aquí no nada más es que si te moriste y tuviste Covid no todavía paga lo que es la cremación".



"Te cuesta 120 mil", mencionó la tía del hoy occiso.



El lunes 8 de junio, la Secretaría de Salud en su conferencia sobre el avance del virus en la entidad informó de tres nuevas defunciones.



La víctima número 150 en la pandemia era un paciente precisamente de 37 años, que murió en una clínica del IMSS y con padecimiento de insuficiencia renal crónica.



Los nombres de las víctimas son reservados, pero coincide la edad y la unidad médica donde se atendió.



"Que investiguen la verdad y qué no digan que se muere una persona cuando no se muere de eso, que hablen con la verdad".



"Lo que hacen es a fuerzas te lo ponen porque te lo ponen".