Andan como 'Juan por su casa' sin pagar nada; denuncian a vecinos 'invasores'

Hace tiempo que los habitantes de la colonia Paseo de las Margaritas, en Juárez, ya no saben qué hacer ni a dónde recurrir ante los problemas que ocasionan vecinos 'invasores'

| 16/09/2020 | ionicons-v5-c 14:00 | - Elizabeth Cruz |

Nuevo León.- Dos vecinos, que decidieron dar su testimonio de manera anónima para evitar represalias, han sido afectados por esta situación.

"Hay gente que está molestando a las demás, no tiene ninguna limpieza... y eso es lo que menos queremos porque hay niños en la colonia; y son pleitos, son borracheras o no falta", dijo uno de ellos.

Una mujer, que según es adicta a las bebidas embriagantes, todo el tiempo está bajo estado de ebriedad y exige dinero a sus vecinos.

"Ya han ido a quererla a sacar las patrullas y ella no se sale, no se quiere salir y esa no es su casa".

"Y pues ellos, como vulgarmente se dice: chalupas y buenas, vengo y me meto a esta casa mientras estoy usando agua, luz y sin pagar. No se vale".

Lo preocupante es la secundaria 93 Mariano Abasolo.

"En esa área es donde más hay casas abandonadas, hay más gente que está ahí metida; o muchachos o señores que están ahí solos metidos en esas casas y nosotros no sabemos ni de dónde vienen, ni nada".

También ha habido asaltos, según la señora Rosa Rojas.

"Ahí a la vuelta hay un callejón y ahí me habían dicho que a la señora de la esquina también la asaltaron la semana pasada".

Los habitantes de Paseo de las Margaritas, piden a gritos a las autoridades una respuesta y que estas viviendas ya no se encuentren en este estado, pues es un foco de delincuencia y drogadicción.