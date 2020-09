Hundimientos en su cuadra ya son como parte de la familia

| 17/09/2020 | ionicons-v5-c 09:44 | - Estrella Gracia |

La problemática se registra en la calle Mina de Cobre, entre Lago de Patszcuaro y Fundidores, donde los hundimientos son considerables.



"Tenemos como cuatro años más o menos y no se ve, pues el pretexto que ponen ellos es que nadie ha pagado el catastro, la mayoría lo pagamos el catastro no sé porque ponen ese pretexto, ahora que si no pueden pues uno lo puede hacer nada más que nos paguen".