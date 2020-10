Acuden al IMSS a vacunarse contra la influenza, pero se topan con que no hay

Derechohabientes de este organismo denunciaron que ayer, desde temprana hora, acudieron a sus clínicas a aplicarse la dosis, pero les notificaron que no había disponibles.

"Qué ironía, arrancó la campaña de vacunación contra la influenza, pero en el IMSS no hay, amanecimos en la Clínica 15 y no había y no supieron dar respuesta si llegaría o no.

"Había fila para preguntar y a todos nos decían lo mismo", señaló Fernando Amador, vecino de la colonia Los Ángeles, en San Nicolás.