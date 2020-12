Denuncian por daños al ambiente y ecosistema obras de parque 'El Capitán'

La denuncia es contra quién resulte responsables de los daños al medio ambiente que se están realizando con algunas obras en el parque

| 09/12/2020 | ionicons-v5-c 14:25 | Andrea Rodríguez |

Nuevo León.- El senador suplente, Jesús Horacio González, en compañía de regidores, presidentes de colonias, vecinos y Marcial Herrera, exsecretario de Seguridad de San Pedro, acudieron a la Fiscalía General de la República para realizar una denuncia a las obras del parque "El Capitán" por daños al medio ambiente y ecosistema.

"(La denuncia) Es particularmente para las obras que se están llevando a cabo en zona federal, en el proyecto de la colonia Fuentes del Valle, específicamente en el arroyo El Capitán, tenemos como antecedente también la reciente clausura por parte de la Profepa, donde están prácticamente solicitando al municipio el estudio de impacto ambiental", mencionó el senador suplente.

Agregó que la denuncia será para quien resulte responsable e indicó que no es la obra completa del parque, sino en la franja que es de zona federal.

"Se decidió que fuera a quién resulte responsable, esta es una denuncia que es importante destacar, que pudiera llevar una sanción desde seis meses hasta nueve años de cárcel", agregó.

Por su parte, la regidora independiente, Marcela Dieck, señaló que no se está en contra del parque sino de los omisiones que se han tenido al no presentar los permisos y el que no se respeta la naturaleza.

"Lo que estamos en contra es no respetar las leyes, no tener permisos, no mostrar permisos y quitar sellos para seguir ciertas construcciones.

"Lo único que estamos pidiendo es que se respete la naturaleza, que se tomen en cuenta toda la fauna y la ecología", señaló la regidora.

Asimismo, la diputada local del PAN, Claudia Caballero, señaló que se han comparado fotografías de años anteriores y se ha visto que sí se ha provocado daño a la flora y fauna.

"Hay daños a la flora y fauna... comparando fotos de este panorama del arroyo El Capitán, el agua era limpia, estaba limpia y hoy está sucia, hay mucha basura, no hay fauna, y eso es lo que nos preocupa", apuntó Caballero.