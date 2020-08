Denuncian construcción de plaza comercial en medio de dos colonias privadas

Habitantes de las colonias privadas El Hórreo y privada La Huasteca denunciaron la construcción de un espacio comercial en medio de esos fraccionamientos, en Santa Catarina

12/08/2020 - Elizabeth Cruz

Nuevo León.- Rodolfo Amezcua, habitante del sector, dijo que la edificación de esta plaza comercial será de tres pisos y desconocen la cantidad de locales que estarán en renta.

El representante vecinal manifestó que, ya haber tenido una reunión con autoridades municipales, pero aunque fueron atendidos, les manifestaron que el solicitante ya cuenta con un permiso de construcción.

"Quieren hacer locales comerciales en una zona de residencial, ya tuvimos junta con el municipio desde el mes de marzo y ahorita están empezando apenas la obra", dijo Amezcua.

La construcción de la plaza se efectuaría en el número 403 de la avenida Miguel Alemán, en medio de dos colonias privadas.

"Son unos locales bastante grandes y un edificio de tres pisos y eso no está autorizado y los vecinos mucho menos (lo autorizamos)", puntualizó.

Además indicó que aunque el dueño del predio cuente con un permiso municipal, los colonos deben también conceder un permiso para las obras, mismas de las que están en desacuerdo, pues aseguran que una vez terminado el edificio, les traerá problemas de seguridad pública.

"Tienen que pedir permiso a los vecinos y los vecinos no estamos de acuerdo; no hay aprobación por parte de nosotros y por lo tanto no pueden construir locales comerciales", recalcó.