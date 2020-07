Molesta que muerte de su abuelo la hayan catalogado como Covid-19

Familiares de un pensionado de 74 años de edad, que murió el pasado jueves, denunciaron un presunto caso de falso Covid. Carlos Pérez Escobedo dijo que su abuelo, Esteban Pérez Corona, falleció en el Hospital 17 del IMSS, pero no de coronavirus. Sospechan que reportaron esa causa de muerte para abultar las cifras

Por: Olivia Martínez

Nuevo León.- Familiares de un pensionado de 74 años de edad que murió este jueves denunciaron un presunto caso de falso Covid.

Carlos Pérez Escobedo dijo que su abuelo, Esteban Pérez Corona, falleció en el Hospital 17 del IMSS, pero no de coronavirus.

Manifestó su sospecha de que reportaron esa causa de muerte para abultar las cifras.

"A mi papá con engaños se lo llevaron al sótano donde está la plancha, la morgue, ahí lo dejaron 20 minutos esperando, a mí me marca el servicio funerario y me dice: ¿sabes qué?, la trabajadora social ya me dio el acta de defunción de tu abuelo, viene como neumonía atípica, es decir, Covid, a nosotros en ningún momento nos lo manejaron así", refirió.

"Lo quieren aparentar como Covid, cuando en realidad no", expresó, "la intención será estadística, tal vez, para aumentar, qué raro que todo los días estén aumentando las cifras exponencialmente, siempre rompemos récord".

Molesto, él hizo el señalamiento.

"Están están alterando las estadísticas, la verdad, no sé si el Instituto Mexicano del Seguro Social o por órdenes de Secretaría de Salud, la verdad desconozco, hay muchos pacientes y familiares en el área de Covid y tampoco los atienden", expuso.

Y hasta la tarde del viernes no les habían entregado el cadáver para velarlo, pese a que la defunción ocurrió desde las 18:00 horas del jueves, según sus familiares por un infarto al corazón.