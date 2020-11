Denuncian casa en Juárez donde se escucha a perros sufrir

Vecinos denuncian que en una vivienda de la colonia Terranova tiene una gran cantidad de perros los cuales sospechan viven en malas condiciones y son maltratados

27/11/2020

Nuevo León.- Hace unos días el perro de Carolina se extravío.



Al comenzar a buscarlo encontró que en una vivienda de la calle Tamuín, en la colonia Terranova, se escuchaba que ladraban decenas de animales.

"Yo todos los días paso por esa casa, regreso a mi trabajo y paso y le hablo y sé que me responde, más por mis llaves porque él ya era de que me conocía y cada uno sabe el gesto que hace".

Carolina y vecinos de esta colonia en el municipio de Juárez, Nuevo León, denuncian que en esta vivienda estos animales son maltratados.

"A lo mejor al mío ya no lo puedo rescatar, porque sé que a lo mejor ya no puede estar vivo o no sé que les habrá hecho, pero llegamos al grado de que si no puedo salvar al mío, no quiero que esos animales sigan sufriendo".

Aseguran que hay más de 40 canes.

"Los vecinos alrededor se quejan de que son muchos animales, a parte del ruido y todo eso se está infectando todo eso de pulgas y garrapatas".

Videos difundidos en redes sociales muestran como al acercarse al domicilio los perros que están al interior se alteran y comienzan a ladrar.

"En la noche es un ruido, no tanto nos quejamos de decir, cómo ladran esos perros, se escucha como sufren esos perros en la noche y se rumoran muchas cosas".