"Son unos asesinos": denuncian vecinos al Centro de Control Canino y Felino de García

Personal del centro de Control Canino y Felino de García es exhibido y denunciado por vecinos por presunto maltrato animal

| 01/10/2020 | ionicons-v5-c 12:14 | Luz Camacho |

GARCÍA, NUEVO LEÓN.- Vecinos de García alzan la voz exhibieron al Centro de Control Canino y Felino de este municipio por maltrato animal; además informaron que hoy levantarán una denuncia en contra del personal responsable.

A través de un video se mostró que utiliza una camioneta yonkeada para encerrar a varios perros, pese a que el centro debería de contar con área de estancia adecuada para permitir el libre movimiento de los animales, así como dicta el artículo 16 de la Ley de Protección y Bienestar Animal.

Por su parte una vecina del municipio, identificada como Yola, dio su testimonio de los abusos al interior de este centro, misma que hoy denunciará formalmente.

"Resulta que llegaron los del Control Canino de aquí de García y se llevaron a unos perritos inocentes, se los llevaron de manera cruel, los sacaron de la casa de una vecina sin tener ninguna denuncia o que hayan mordido", contó la vecina sobre los hechos ocurridos el pasado lunes 21 de septiembre.

La mujer relató que el personal, uno de ellos identificado como Juan Manuel Belmares, se metió al patio y los sacaron de manera cruel, "entonces yo vengo para hacer una denuncia en contra de esos carniceros que están en el Centro Canino sean reportados y los quiero ver tras las rejas porque son unos asesinos que vinieron sin permiso a masacrar".

Cuenta que ella y otra persona acudieron al centro en el pasado miércoles 23 de septiembre por la mañana a pedir información sobre los perros que se habían llevado, pero el empleado de nombre Jonathan Germán los trató mal y no los dejaron entrar. Al volver a ir por la tarde se encontraron con el doctor Erik Martínez, quien los dejó pasar pero hizo que dejaran los celulares para no grabar nada y les dijeron que los animales por los que preguntaban ya habían muerto supuestamente de depresión.

Yola dice estar segura de que esa no fue la causa de la muerte, pues "un perrito dura mucho en depresión, yo tengo experiencia en animales, yo amo a los animales. Él dijo que se había muerto de depresión, y no es cierto, no se murió de depresión, a como se los llevaron de aquí, se les va a mandar el video para que miren, vamos a hablar con palabras claras porque el video dice cómo sacaron a los perritos de la casa de la señora, de ahí de su área no estaban en la calle.

Según vio adentro del centro, la señora cree que los animales que se encuentran en el lugar los tienen sin agua ni alimento para que se debiliten y mueran.

De acuerdo al artículo 74 los animales capturados durante el periodo de estancia del animal en el Centro, deberán "recibir diariamente alimento y agua limpia suficientes; asimismo, deberá recibir atención médica-veterinaria preventiva por lo menos una vez al ingresar al Centro y atención médica-veterinaria curativa siempre que lo necesite el animal".

Además de que bajo ninguna circunstancia podrá sacrificarse al animal, salvo que se trate del caso estipulado en la fracción XLVI del artículo 3 de esta Ley.

Por su parte el regidor Manuel Guerra Cavazos informó que "ya hablamos con los demás, con todos los afectados, van a presentar denuncias formales el día de mañana (este jueves), ya tienen equipo jurídico que les va a ayudar. Desde aquí les digo, no vamos a descansar hasta que se vayan, se tienen que ir esa gente no merece ser funcionario público de esta administración".

"En García no necesitamos un mataperros, en García ocupamos un Centro de Control Canino al nivel, un centro de adopción, que tengamos atención para nuestros animalitos", sentenció.

A continuación el video donde se aprecia cómo personal del centro llega, se meten a un domicilio y se llevan unos perros con mucha crueldad: