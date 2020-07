Denuncia familia a ministerial por abuso de autoridad, acoso y golpes

Una familia de la colonia Cortijo La Silla, en Guadalupe, denunció acosó y abuso de autoridad por parte de un elemento de la Agencia Estatal de Investigaciones, quien habita en el mismo sector, lo cual se ha presentado desde septiembre del año pasado

Por: Estrella Gracia

Nuevo León.- Cansados de acoso, agresiones y amenazas, una familia del Fraccionamiento Cortijo La Silla, en Guadalupe, denunció a su vecino, un elemento de la Policía Ministerial, quien desde septiembre de 2019 presuntamente ha utilizado su cargo para amedrentarlos.

Los afectados han puesto cuatro denuncias en contra de Héctor Raúl, quien funge como encargado de escoltas de la Dirección General de la Agencia Estatal de Investigaciones, pero sólo una de ellas ha avanzado.

Inició con amenazas verbales, pero en diciembre del año pasado golpeo al matrimonio de la tercera edad.

"Se mete el 24 de diciembre a mi vivienda, estando una cámara aquí dentro en el porche, golpea a mi esposo, a mi me estrella contra el muro, me abre la cabeza, él agarra a patadas a mi esposo, mi hija le gritaba que no le hiciera daño, que estaba recién operado de su rodilla y a él haz de cuenta que le decían pégale ahí", manifestó la señora María Cristina Noriega.

Agregó que el pasado viernes presuntamente hizo una llamada anónima a la policía de Guadalupe acusándolos de tener autos robados y armas.

Actualmente, el ministerial está vinculado a proceso por el delito de amenazas, pero su defensa pidió un plazo de 15 días para integrar pruebas a su favor.

Mientras tanto la familia Noriega García, pide el apoyo para evitar que ocurra una tragedia.