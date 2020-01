Denuncia en la Fiscalía Anticorrupción al alcalde de Cadereyta

Por: Yaressi Ortega

El diputado del PAN, Eduardo Leal acudió en compañía de regidores y ciudadanos del municipio de Cadereyta a interponer la denuncia en la Fiscalía Anticorrupción, contra el alcalde Ernesto Quintanilla, por el pago de 12 millones de pesos a una empresa fantasma.

El legislador señaló que no solo pidieron la investigación de este caso, sino también que presten atención al contrato de luminarias que esta por aprobarse y el cual implica una gran cantidad de dinero, así como la compra de las torres de vigilancia que se adquirieron.

"Presentamos una denuncia en contra del alcalde y quien resulte responsables por el pago a una empresa fantasma que se hizo el mes de noviembre que asciende a casi 12 millones de pesos y como estas han sido otras anomalías... los servicios que presta el municipio son reprobables y todavía el alcalde y sus secuaces se atreven a hacer este tipo de desvío de recursos por lo que le pedimos a la Fiscalía Anticorrupción que investigue los casos y se sancione a quien se tenga que sancionar", explicó.

Leal, comentó que es muy sospechoso que el alcalde haya realizado el pago a la empresa Dahivon, por lo que ahora con esta denuncia tendrá que esclarecer la situación y en caso de haber delito, reparar el dañó o bien pagar con cárcel.

El regidor del PAN, Roberto Garza, señaló que en ningún momento les hicieron del conocimiento del pago a esta empresa el cual dijo tendría que pasar por cabildo.

"No, en ningún momento, (les notificaron) en días anteriores hemos estado solicitando la relación de esos pagos, que nos enseñen el contrato y porque conceptos se realizaron, porque con lo que se ve en la página de transparencia no queda muy claro, hasta hoy no tenemos respuesta por eso estamos aquí pidiendo a la autoridad que nos ayude a investigar", señaló el panista.

El diputado local, expresó que además de esta denuncia ya preparan otras más una por el contrato multimillonario de 1400 millones de pesos que se busca de luminarias y la compra de unas torres de vigilancia en materia de opacidad.

"A la ciudadanía nos preocupa un contrato de luminarias, que pretende el alcalde y sus secuaces aprobar que esto empeñaría el futuro del municipio de Cadereyta (a 20 años) por estar elevando exageradamente el costo de cada luminarias.

"Hace poco se compraron unas torres de seguridad en más de 3 millones de pesos cada una, cuando en otros municipios esas mismas las compararon en un millón de pesos, es infame la actuación del alcalde y esta administración que a mi criterio es la más corrupta que ha tenido Cadereyta", puntualizó.