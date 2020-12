Denuncia conductor antialcohólica en San Pedro; se niega a revisión por presunta falta de higiene

Un conductor denunció una antialcohólica en el municipio de San Pedro al considerar una presunta falta de higiene en el alcoholímetro que se estaba utilizando por el oficial

| 22/12/2020 | ionicons-v5-c 09:47 | Mary Ruiz |

Nuevo León.- Mediante un video difundido en redes sociales, se aprecia cómo un conductor se negó a realizarse una prueba antialcohol por presuntas faltas de medidas higiénicas.

Al momento de que el tránsito le solicitó al conductor soplarle al alcoholímetro el conductor se negó al señalar que se estaba utilizando el mismo para los demás automovilistas.



"No voy a soplar eso, no voy a soplarle a esa cosa", dice el conductor.



"¿Tomaste?", le cuestiona el oficial.



"Claro que no", responde, "no me metas esa cosa (alcoholímetro), todo el mundo le está soplando, como me metes esa cosa al carro".



Acto seguido, se le solicita orillarse ante la molestia del tripulante del vehículo.



Este operativo por parte del municipio de San Pedro se realizó en la avenida Lázaro Cárdenas.



La autoridad sampetrina arrancó desde el pasado 12 de diciembre el operativo "Navidad Segura" implementando filtros de seguridad y control de alcoholimetría.