De pagar $120 de agua, ahora recibo le llega por ¡$67 mil pesos!

Una vecina de la colonia La Fuente, en Guadalupe, denunció altos cobros en el servicio de Agua y Drenaje de Monterrey, pues en un sólo mes de consumo le cobraron 67 mil 368 pesos

Monterrey, NL.- El motivo del alto cobro fue una fuga interna, pero la señora Sonia, habitante de la calle Agua Blanca, aseguró que el problema duró menos de 15 días.



"Es lo que usted consumió, le dije: 'no puede ser porque yo me hubiera inundado, se me hubiera reventado la tubería, hubiera tenido humedades en la casa y no hubo nada de eso'. A mi me avisan e inmediatamente yo soluciono el problema en menos de quince días se arregló la fuga, al siguiente mes me salen con 67 mil pesos", denunció.