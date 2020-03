Denuncia agresión de guardias de Walmart y de policías

Un profesionista denunció la agresión de guardias de seguridad de la tienda de autoservicio Walmart, apoyados por policías

Por: Olivia Martínez

Los hechos ocurrieron el pasado miércoles 18 de marzo en el establecimiento comercial ubicado en el cruce de Ruiz Cortines y Guerrero, en Monterrey.

El cliente, de nombre Sergio Eduardo Marroquín de la Fuente, narró que ese día, a la una de la tarde, al terminar sus compras, los guardias de la tienda le bloquearon el paso y lo intimidaron, acusándolo primero por supuestamente ofender a una compañera de ellos y luego por hacer lo mismo con otros dos vigilantes.

"Se acercaron varios guardias de Walmart para decirme que si había tenido un problema con los empleados, a lo cual les dije que no. Y les dije: bueno, perfecto, vamos a ver las cámaras porque si dices que yo agredí a alguien, veamos las cámaras, ustedes tienen llenos de cámaras y no quisieron hacerlo", recordó.

El cliente o hablar con el gerente, pero en lugar de eso mandaron traer a la policía, y escuchó que una de ellas había estado suspendida por una irregularidad.

"Y ya venía como un grupo de gente de Walmart, como unos 10, y llegaron como otros 8 oficiales", expuso.

"Yo le dije que era ridículo lo que estaban diciendo, que viéramos las cámaras, y cuando dije eso le molestó a la policía y me dijo que no volteara y me esposó y me arrastraron a la patrullas, uno de ellos dijo que me echaran a la cajuela, (le ordenaron colocarse de manera) que me fuera arrastrando en el piso", reprochó.

Estuvo preso poco más de cuatro horas y para poder salir lo obligaron a pagar una multa administrativa de mil 800 pesos, por presuntamente "molestar", sin explicarle cuál fue su falta.

El afectado, quien vive en la colonia Del Prado, dijo no entender qué motivó todo eso, y recordó que el único detalle dentro de la tienda fue cuando, al caerse unas cajas de los estantes, él hizo un comentario.

"Alguien aventó una caja o algo de la gente que está resurtiendo los estantes, y yo lo único que dije fue: ¡ah, qué tontos!, pero yo no sabía si era hombre o era mujer", comentó.

Duda que haya sido por eso y tampoco quiere pensar que la tienda lo haya estigmatizado por su vestimenta.

El denunciante mostró las lesiones causadas al colocarle las esposas.

Ya presentó denuncia penal contra guardias y policías ante la Fiscalía General de Justicia por abuso de autoridad y maltrato.

También presentó demanda ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Y aunque pidió a Asuntos Internos investigar a los policías, se desistió pues percibió que los estaban encubriendo.

El cliente exigió la reparación del daño, una disculpa pública y la implementación de protocolos adecuados.

"Espero una disculpa pública, espero que a los policías y en este caso también a Walmart, que actúan de esa forma, tengan un castigo porque no es justo que la gente de Walmart haga eso, yo puedo perder mi trabajo por este tipo de acciones", exigió.

Esta fue una amarga y costosa experiencia para este cliente.