Protestan obreros por falta de pagos y prestaciones contra dos empresas

Alrededor de 30 obreros de Nuevo León que trabajaron para la construcción de un gasoducto en Sonora protestaron por la falta de pagos y prestaciones

Nuevo León.- La protesta se registró en el Parque Industrial STIVA, ubicado en San Nicolás, donde los obreros y sus representantes sindicales señalaron a JAVA Construcciones y a Grupo Carso como los responsables del adeudo.

Lourdes Fuentes, Secretaria de la Junta del Trabajo del Sindicato de Obreros de la Industria de la CROC, informó que los afectados laboraron de uno a tres años en el gasoducto.

"Son obras de la CFE, son unos gasoductos que se les hicieron a los trabajadores, ellos son obreros especialistas, están en peligro, están en el desierto, se los llevaron para allá, el cual los regresan y no les cumplen con el sueldo a ellos y ahorita lo único que ellos están pidiendo, están requiriendo es de que se les pague en su totalidad sus sueldos, más prestaciones", explicó.

Además, aseguró que en Nuevo León los afectados son 150 personas, a quienes se les adeuda aproximadamente 90 millones de pesos.

"O sea las familias de todos ellos, son muchas las personas afectadas, muchos los menores que están siendo afectados que no se les está realizando el pago y JAVA no nos da respuesta, JAVA únicamente nos dice que a él no le paga CARSO, entonces, nosotros queremos que CARSO le pague a JAVA para que JAVA nos pueda responder a nosotros y a los trabajadores", señaló Fuentes.

Advirtieron que de no recibir respuesta harán un emplazamiento a huelga.

"Si a nosotros no se nos resuelve, jurídicamente nosotros traemos un emplazamiento a huelga, que es lo que queremos, nosotros queremos que se resuelva de la mejor manera, la prueba está de que nos estamos manifestando tranquilamente", manifestó.

La protesta duró aproximadamente media hora, ya que al arribo de los elementos de la Policía de San Nicolás, los obreros se retiraron.