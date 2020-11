Dañan topes vehículos en San Pedro

El municipio de San Pedro colocó reductores de velocidad que dañaron automóviles durante el fin de semana, lo cual provocó críticas de los sampetrinos, ya que los topes no fueron debidamente pintados para su visualización

Nuevo León.- Dichos bordos fueron puestos en la avenida Roberto Garza Sada en su cruce con Alberto R. González, en la colonia Carrizalejo.

La falta de pintura hace que el bordo no sea visto por los automovilistas, ya que al ser del mismo color que el resto de la carpeta asfáltica no ayuda para que el conductor frene con tiempo, pues al no verlo con anticipación tiene que detenerse de repente y en algunos casos pasarlo sin bajar la velocidad, lo cual representa un riesgo y daños al vehículo.

Durante el fin de semana llegó a INFO7 dos videos en los que se observa claramente como dos coches y una camioneta saltan sobre este tope.

El primero de los videos muestra como un carro y una camioneta, que pasan a alta velocidad, no visualizan el bordo que es del mismo color que de la carpeta asfáltica; y al pasarlo saltan y caen al piso, del cual se percibe como le salen chispas.

Durante el domingo, INFO7 acudió a dicho punto, y el municipio ya pintó unas líneas de color blanco, quedando pendiente las pintas de color amarillo.

El sábado por la noche que el municipio de San Pedro atendió el llamado... pero a medias, pues únicamente se colocaron 11 postes delimitadores y se notificó de la pinta para el bordo; la cual tiene cinco cebras en color blanco en el carril hacia el poniente.

Lo anterior, ha causado congestionamientos, ya que los mismos conductores desconocen si continúan o ya finalizaron esos trabajos. Cabe mencionar, que en el cruce de Roberto G. Sada y Gómez Morín no existe un letrero o anuncios de advertencia que anuncien al conductor que debe tomar su distancia.