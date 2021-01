Dan 'oxigeno' a NL en camas para Covid-19

En conferencia de prensa virtual, Robledo señaló que en este momento se trabaja para aumentar 12 camas en el Hospital General de Zona (HGZ) No. 4 de Guadalupe; 40 en el HGZ con Medicina Familiar No. 6 de San Nicolás Garza; 49 en el Hospital de Cardiología No. 34, y 40 para el Hospital de Ortopedia y Traumatología No. 21.

Así como se revisa que el Instituto opere un piso del Hospital Tierra y Libertad y el hospital móvil de Protección Civil, los cuales contarán con 50 y 100 camas respectivamente; además de colocar un Módulo Temporal en la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 5 de Morones Prieto, en la que se instalarán otras 38 camas.