Da muestra de honradez y devuelve 12 mil pesos

Una mujer dio una muestra de honradez al devolver 12 mil pesos que otra mujer olvidó mientras realizaba una compra

Por: Jesús Vargas

La noche del viernes una mujer llegó al puesto de churros que atendía Sara Chavarría. Al pagar, olvidó su cartera, recuerda Gabriela Rodríguez.

Ahí yo estaba pidiendo los churros y en eso saco mi cartera y no traía el dinero en ese momento, entonces saco mi monedero, le pago a la señora, guardo mi monedero y me voy y en mi mente no me acorde que deje mi cartera.

Ocurrió durante una feria en el municipio de Santiago, Nuevo León.

Sara tomó la cartera y la guardo en espera de que la dueña regresara, sin saber lo que había adentro.

Sin embargo, la dueña no llegó y al abrir la cartera para buscar sus datos encontró 12 mil pesos en efectivo.

"Le entregue la cartera", recuerda Sara Chavarría.

"Contenía tarjetas de crédito, débito, licencias de conducir INE y 12 mil pesos en efectivo.

La muestra de honradez de Sara no quedó ahí, señala Gabriela.

Mi marido intenta darle una gratificación a la señora Sara y ella no lo acepta, todavía dan más ejemplo, ella le comenta, sí tu me vas a dar una gratificación te lo pido que sea en frente de mis compañeros porque yo le voy a compartir a ellos parte de la gratificación.

Sara regreso la cartera porque se preocupo por la mujer que la extravío.

Me angustíe por la señora, porque yo creo que ahorita en la actualidad todo mundo necesitamos o vivimos casi al día, entonces sí me angustie porque a mi si me pasara eso pues me infarto porque es dinero que necesitamos seguramente para algo.

Ella es retirada de la Marina Armada de México y asegura que a ellos y a su familia debe sus valores.

Al ver el acto de honradez, Gabriela no podría creer que alguien le devolviera su dinero.

¿Qué pensé? Wow, me lleno de esperanza el saber que todavía existe personas como la señora Sara, personas con valor moral, integridad y honestidad.