¡Cuidado! Falso anuncio de cerveza se aprovecha de incautos en Monterrey

Foto: Archivo

Con la esperanza de conseguir algo de cerveza en esta 'sequía', algunos incautos fueron víctimas de una broma telefónica a la que ellos mismos llamaron

Por: Francisco Trejo

Monterrey, Nuevo León.- A más de un mes del cierre de actividades por parte de las empresas productoras de cerveceras en México, la demanda de la bebida embriagante ha aumentado cada vez más, circunstancia que ha propiciado que revendedores se hagan presentes en las redes sociales.

En el caso de Monterrey, incluso se ha llegado a señalar que la principal causa del desabasto generalizado que se ha visto en la ciudad radica en la práctica de la reventa. Recientemente, en diversas plataformas digitales se ha evidenciado por medio de videos que en algunos empleados de tiendas de conveniencia aparentemente han sido seducidos por estos revendedores clandestinos, posiblemente a cambio de una comisión.

Por otro lado, esta situación también ha derivado en una nueva oleada de memes en las principales redes sociales. Dónde usuarios ponen falsos anuncios de ventas de cervezas a precios desorbitados o bien afirmando que regalan el ahora codiciado líquido. Por lo general, el anuncio va acompañado de un número telefónico en el que al llamar, el interlocutor manifiesta que él no sabe lo que está ocurriendo y que no vende cerveza.

Sin embargo, no todo es alegría, pues algunos internautas han denunciado que hay personas mal intencionadas que se están aprovechando de la situación para realizar fraudes.

Pese a que en general la comunidad se muestra escéptica ante este tipo de publicaciones, aún existen algunos incautos que acceden a estos anuncios y llaman sin pensarlo dos veces con la esperanza de conseguir algo de cerveza en medio de esta ´sequía´.

Juegan con los sentimientos de consumidores de cerveza

Hace un par de horas, surgió uno de estos anuncios en un grupo de Facebook, dónde un usuario afirmó que tenía grandes cantidades de cerveza en diferentes presentaciones exclusivamente para su venta a domicilio. Motivados por los atractivos precios que se ofrecían, algunos se animaron a llamar a los misteriosos números de celular presentes en el post, solo para convertirse en las víctimas de una broma telefónica poco usual.

Mientras que unos afirman que el teléfono suena durante un tiempo prolongado y nadie contesta, otros manifiestan que al contestar, un sujeto con actitud altanera comienza a lanzar insultos a quienes llaman. Inclusive, hay quienes dicen que la persona que atiende al teléfono comenzó a emitir gemidos y alaridos de un modo muy extraño para finalmente cortar la llamada de manera súbita.

"Si, son puras mentiras, parecen niños", comentó un usuario.

Inclusive, uno de los administradores del grupo "Lo que pasa en Santa Catarina", aclaró en la caja de comentarios que la información de dicho anuncio era falsa. No obstante, pese a esto, la publicación no ha sido eliminada del timeline del grupo pese a que algunos miembros ya se han quejado. Cabe destacar que el perfil desde que se elaboró este artículo tiene todo el aspecto de ser un perfil falso, pues acaba de ser creado hace dos horas y no cuenta con ningún amigo, esto sumado a que lleva como foto de perfil una fotografía de un automóvil aparentemente sacada de un motor de búsqueda como Google Imágenes.

"Pinche raza esta tan pendeja, que ponen puras mamadas, no hay cheve y se la van a pelar hasta Junio si bien les va ... si no tienen feria guárdense en su casa, esta bien barata la cheve de este compa pero pues es falsa su publicación.", Administrador del grupo 'Lo que pasa en Santa Catarina'

Otro tema discutido en los comentarios de este falso anuncio fue la reciente noticia sobre la presencia de humo blanco en una de las chimeneas de la planta de Heineken México en Monterrey, hecho que desde su publicación en este medio de comunicación ha dado una pizca de esperanza a los fanáticos de esta bebida, cuyo consumo en exceso puede conducir a serios problemas de salud.