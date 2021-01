Cuestionan a Salud de NL por permitir evento político del PAN

En medio de un doble discurso por parte de la Secretaría de Salud en el estado, el PAN realizó su elección interna a candidatos a las alcaldías y a la gubernatura de Nuevo León, de la cual salió ganador Fernando Larrazábal

11/01/2021

Nuevo León.- Mientras el PAN realizó su "fiesta" electoral miles de comercios de la entidad se mantuvieron cerrados durante este domingo afectando así la economía de estos negocios y sin poder evitar las aglomeraciones durante el sábado, cuando se registraron amontonamientos en los supermercados y otras tiendas.

La flexibilidad del gobierno estatal en torno a este evento político fue fuertemente cuestionada por diversos líderes de opinión en el estado, quienes consideraron como una incongruencia este permiso para la elección panista, mientras que a los negocios, como restaurantes, tiendas, supermercados, los mantiene cerrados los domingos.

"Muy mal, no hay una justificación científica para decir que en ese tipo de eventos políticos no habría exposición o riesgo de contagio y limite las actividades en otros tipos de giros, actividades más decentes, que no puedas ir a un restaurante que tiene el 30% de aforo.

"Es realmente patético la forma en que están manejando esta crisis, si bien es cierto que hay que tener medidas hay que distanciarlos, evitar estar amontonados, ni él (Manuel de la O), ni el gobierno están haciendo las cosas que convienen", señaló el líder de Fortaleza Ciudadana, Luis Gerardo Treviño.

Incluso, ante este permiso que brindó el gobierno, el activista señaló que esta acción deja ver que hay un apoyo por parte del gobierno hacía el PAN, pues dijo si se estuviera hablando de otro partido no hubiera sido la misma situación.

"Yo creo que si hubiera sido un evento de otro partido político lo más probable es que hubiera dicho que no, pero ellos aparentemente traen intereses en el juego del PAN y pues bueno ahí se ve muy marcado.

"Definitivamente, no hay una justificación, no hay un sustento, tan sencillo como que lo hubieran cambiado para un sábado... es un contrasentido, es nada más por darle chanza a sus cuates", remarcó Treviño.

Por su parte el abogado y activista Mauricio Castillo también recriminó al gobierno estatal el permitir este evento político y mantener el cierre de otras actividades económicas.

"Aquí vemos la incongruencia de este gobierno del estado de Nuevo León, avalada por el Secretario de Salud, Manuel de la O, en dónde por un lado cierran todos los negocios, no dejan ni vender barbacoa, y por otro lado sí permiten que se lleve a cabo la elección interna de Acción Nacional.

"El problema es por qué permiten que se lleve a cabo esta votación interna y por qué permiten, frente a una pandemia, que todos los negocios estén cerrados mientras está ejerciendo su derecho a voto el partido Acción Nacional, esto es una total incongruencia", mencionó Castillo.

Durante la elección panista de ayer, Castillo, visitó una de los centros de votaciones y dio a conocer que para entrar a emitir el voto se observaba una larga fila de personas que emitirían su voto, entre las cuales se pudo observar personas vulnerables.

"Están participando adultos mayores y personas discapacitadas que se supone es parte de este grupo vulnerable que siempre ha expuesto el secretario de Salud que no pueden entrar a tiendas de conveniencia, a centros comerciales, etc.

"A todos esos comerciantes, a todas esas personas que les han sido suspendidos o clausurado sus negocios por cuestiones de salud, aquí les dejo un recuerdito para que vean que el Partido Acción Nacional es un incongruente", agregó Castillo.

El activista señaló que algunos integrantes del gobierno independiente piensan participar en las elecciones 2021 con el PAN, por lo que dijo es por ello que se les permitió realizar su evento.

"Secretarios y directores del gobierno independiente van a participar como candidatos, alcaldías, diputaciones federales, precisamente por el partido Acción Nacional es por eso que les están permitiendo la apertura a estas personas para que lleven a cabo su elección interna aún y cuando no se debe de permitir debido a la contingencia del Covid-19", apuntó el activista.